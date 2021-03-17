Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиян повторно атакуют телефонные мошенники, пытаясь получить доступ к банковским картам жертв. Об этом сообщает газета "Известия".

Источники издания в "Инфосистемах Джет", Центробанке и крупных кредитных организациях подтвердили, что в ходе первой атаки злоумышленники получили персональные данные граждан. Теперь они выпытывают недостающий код подтверждения и стараются добиться переадресации всех СМС на собственный номер.

Специалисты по кибербезопасности считают, что во время повторной коммуникации потенциальные жертвы более доверчивы. Начальник отдела по противодействию мошенничеству ИТ-компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов пояснил, что такая схема мошенничества более сложная, но используется злоумышленниками все чаще. Потенциальной жертве сообщают о взломе личного кабинета и невозможности получить уведомление от банка о попытке перевода.

"Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", – пояснил Сизов.

Особенность схемы заключается в том, что люди однажды уже вступали в диалог с мошенниками. Располагающие знаниями злоумышленники легче втираются в доверие к потенциальной жертве.

"Повторный вызов может стимулировать клиента банка быть более откровенным, особенно из-за того, что разговор содержит много деталей о предыдущей беседе и о нем самом", – отметила замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова.

Специалистам Банка России также известно о схемах со звонками одним и тем же людям по несколько раз. Некоторые становятся жертвами неоднократно.

В ЦБ напомнили, что никогда нельзя сообщать незнакомым людям данные банковской карты, коды из СМС, секретные слова, а также переводить средства по указанию незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов.

Ранее московская полиция сообщала о случаях мошенничества на сайтах для поиска работы. Наиболее распространенный вариант обмана предполагает, что мошенники предлагают соискателям контакты прямого работодателя за вознаграждение.