Эксперт рассказал, как защититься от телефонных мошенников

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Эффективным способом защиты от телефонных мошенников является блокировка входящих звонков от неизвестных номеров. Такого мнения придерживается заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

В беседе с агентством "Прайм" Лоевский отметил, что менее радикальным методом защиты от мошенников является установка ПО, которое способно определять номера абонентов.

Он добавил, что крупные игроки отечественного IT-рынка уже разработали подобные программы, а вот к софту малоизвестных разработчиков стоит относиться с осторожностью, ведь оно может получить доступ к персональным данным, уточнил Лоевский.

Способы защититься предлагают и мобильные операторы. У всех представителей "большой четверки" есть собственные определители номера. Однако эксперт подчеркнул, что в данном случае необходимо внимательно читать условия предоставления услуги.

"При этом следует внимательно читать условия предоставления услуги и обращать внимание на то, какие функции реализованы", – заключил Лоевский.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона. Он отметил, что, зная номер, злоумышленники легко получат информацию об имени и отчестве владельца, а также местах его работы и проживания.