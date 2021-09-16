Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

16:11

Власти Москвы рассказали, как распознать сайты мошенников, выдающих себя за компании ЖКХ

безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей призывают использовать только официальные сайты коммунальных компаний и указанные там аккаунты в соцсетях. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно проверять адрес сайта, советует пресс-служба столичного департамента ЖКХ.

В ведомстве отметили, что в последнее время возросло количество мошеннических сайтов, которые выдают себя за Мосгаз, Мосэнергосбыт, Мосэнерго или МОЭК.

"Не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои данные. При поиске сайта через браузер обращайте внимание на правильное написание – иногда даже разница в одну букву может привести на сайт мошенников. Кроме того, на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы сторонних сервисов", – отметили в департаменте.

Если у вас возникли сомнения в подлинности сайта, власти советуют звонить на горячую линию правительства Москвы по номеру 8 (495) 777-77-77. Кроме того, список официальных сайтов можно найти на портале мэра и правительства Москвы.

Подсказать верный адрес сайта могут и сотрудники компаний. В Мосгаз можно обращаться по номеру 8 (495) 660-60-80, в Мосэнергосбыт – 8 (499) 550-95-50, в МОЭК – 8 (495) 539-59-59.

Ранее сообщалось о всплеске мошеннических сайтов по продаже билетов в театр. При этом иногда злоумышленники продают билеты в несколько раз дороже.

"Московский патруль": в Москве задержали лжесотрудника банка

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать