Власти Москвы рассказали, как распознать сайты мошенников, выдающих себя за компании ЖКХ

16:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей призывают использовать только официальные сайты коммунальных компаний и указанные там аккаунты в соцсетях. Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно проверять адрес сайта, советует пресс-служба столичного департамента ЖКХ.
В ведомстве отметили, что в последнее время возросло количество мошеннических сайтов, которые выдают себя за Мосгаз, Мосэнергосбыт, Мосэнерго или МОЭК.
"Не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои данные. При поиске сайта через браузер обращайте внимание на правильное написание – иногда даже разница в одну букву может привести на сайт мошенников. Кроме того, на официальных сайтах коммунальных компаний нет рекламы сторонних сервисов", – отметили в департаменте.
Если у вас возникли сомнения в подлинности сайта, власти советуют звонить на горячую линию правительства Москвы по номеру 8 (495) 777-77-77. Кроме того, список официальных сайтов можно найти на портале мэра и правительства Москвы.
Подсказать верный адрес сайта могут и сотрудники компаний. В Мосгаз можно обращаться по номеру 8 (495) 660-60-80, в Мосэнергосбыт – 8 (499) 550-95-50, в МОЭК – 8 (495) 539-59-59.
Ранее сообщалось о всплеске мошеннических сайтов по продаже билетов в театр. При этом иногда злоумышленники продают билеты в несколько раз дороже.
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