В РФ зафиксировали всплеск мошенничеств с помощью Telegram

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Фишинговые сообщения с использованием банковских брендов стали массово распространять в Telegram, сообщает газета "Известия".

Количество фишинговых страниц, использующих бренд ВТБ, в августе выросло в 15 раз. Также участившиеся случаи мошеннических действий подтвердили в Газпромбанке и "Открытии".

По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, сегодня клиенты подвержены наибольшему риску именно в соцсетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей.

"Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. А пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают стать жертвами мошенников и передают им свои персональные данные", – пояснил он.

Во II квартале 2021 года Центробанк направил запросы на снятие с делегирования 1 449 доменных имен в интернете, с использованием которых проводилась противоправная деятельность. По данным регулятора, за этот же период число фишинговых атак выросло в два раза – до 1 160.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг, чтобы обманом заполучить их личные данные для авторизации на сайте.



Телефонные мошенники придумали новые схемы кражи денег

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