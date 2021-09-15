В РФ зафиксировали всплеск мошенничеств с помощью Telegram

10:14
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Фишинговые сообщения с использованием банковских брендов стали массово распространять в Telegram, сообщает газета "Известия".
Количество фишинговых страниц, использующих бренд ВТБ, в августе выросло в 15 раз. Также участившиеся случаи мошеннических действий подтвердили в Газпромбанке и "Открытии".
По словам старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, сегодня клиенты подвержены наибольшему риску именно в соцсетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей.
"Некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию. А пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают стать жертвами мошенников и передают им свои персональные данные", – пояснил он.
Во II квартале 2021 года Центробанк направил запросы на снятие с делегирования 1 449 доменных имен в интернете, с использованием которых проводилась противоправная деятельность. По данным регулятора, за этот же период число фишинговых атак выросло в два раза – до 1 160.
Ранее россиян предупредили о мошенниках, звонящих от имени службы поддержки госуслуг, чтобы обманом заполучить их личные данные для авторизации на сайте.
Телефонные мошенники придумали новые схемы кражи денег
Читайте также
.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: