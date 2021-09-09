В Минцифры РФ напомнили о правилах безопасности для пользователей госуслуг

11:24
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В министерстве цифрового развития РФ напомнили пользователям портала госуслуг о правилах безопасности. Ведомство обращает внимание, что письма с сайта носят только информационный характер и никогда не содержат требований предоставить личные данные. Об этом РИА Новости рассказали в Минцифры РФ.
"Пользователям госуслуг необходимо соблюдать некоторые рекомендации: если вы получили письмо с неизвестного адреса, это должно насторожить, письма от госуслуг приходят с одного-единственного адреса – no-reply@gosuslugi.ru. Письмо от госуслуг всегда дублируется в личном кабинете на портале. Это нужно проверить", – говорится в сообщении.
Также ведомство подчеркивает, что ссылка, по которой приходит письмо, носит название gosuslugi.ru. По схожим адресам – gosuslugi, propusk, posobie – лучше не переходить: они являются частью мошеннической схемы.
"По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий", – отметили в ведомстве.
Ранее в Сбербанке предупредили о новой схеме мошенничества, целью которой является кража личных данных пользователей портала "Госуслуги". Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Как заявил эксперт, злоумышленники сообщают гражданам о якобы откреплении от поликлиники из-за технической ошибки. Затем мошенники предлагают жертвам пройти повторную регистрацию, которая происходит на поддельном сайте сервиса, а также оплатить пошлину.
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