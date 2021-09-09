Россиян предупредили о новой схеме мошенников для кражи данных на госуслугах

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Фото: depositphotos/VitalikRadko
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, целью которой является кража личных данных пользователей портала госуслуги. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.
Как заявил эксперт, злоумышленники сообщают гражданам о якобы откреплении от поликлиники из-за технической ошибки.
"Злоумышленники подчеркивают, что в непростой эпидемиологической ситуации необходимо как можно скорее прикрепиться к медучреждению заново", – сообщил Кузнецов.
Мошенники предлагают жертвам пройти повторную регистрацию, которая происходит на поддельном сайте сервиса, а также оплатить пошлину.
В итоге деньги, логин и пароль для входа на настоящий сайт остаются у злоумышленников, объяснил Кузнецов.
"Если в анкете человек укажет свой логин и пароль, злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм", – предостерег специалист.
Кузнецов порекомендовал при заходе на сайт госуслуг перепроверять адрес в браузере. Кроме того, при получении подобного письма лучше самому позвонить в поликлинику.
"Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета госуслуг и сообщите техподдержке портала о мошенниках", – посоветовал спикер.
Зампред напомнил, что в России прикрепление к государственной поликлинике всегда является бесплатным.
"Чтобы защитить себя от возможной кражи пароля, настройте в личном кабинете на госуслугах вход с подтверждением по СМС: не только по паролю, но и по одноразовому СМС-коду", – заключил эксперт.
Ранее Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые звонят гражданам под видом сотрудников ведомства и пытаются узнать их персональные данные. Сообщалось, что злоумышленники начинают разговор с предупреждения, что неизвестный пытается сменить абонентский номер пользователя.
Россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников
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