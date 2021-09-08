Роскомнадзор предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные людей

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Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые звонят гражданам под видом сотрудников ведомства и пытаются узнать их персональные данные. Об этом ведомство сообщило в Facebook.
"РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на госуслугах. Будьте бдительны и проверяйте то, что говорят неизвестные. Предупреждайте и оберегайте близких. Обращайтесь в приемную МВД, если столкнулись с мошенниками", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мошенники начинают разговор с предупреждения, что неизвестный пытается сменить его абонентский номер. Во избежание этого пользователю предлагается оформить заявление и проверить, пользуется ли кто-то его личными данными.
Мошенники пытаются узнать, зарегистрирован ли человек на госуслугах, а затем сообщают, что недавно на номер гражданина был оформлен кредит. Это может подтвердить Банк России, уверяют злоумышленники и предлагают переключиться на якобы "горячую линию".
"Разумеется, мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", – добавляется в сообщении.
Ранее Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием удалить мошеннические рекламные объявления, в которых используется официальное наименование и символика российской государственной корпорации "Роскосмос".
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