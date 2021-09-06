Роскомнадзор заблокировал сайт "Умное голосование"

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Умное голосование" за связь с экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации", – сказали в ведомстве.

По информации Генпрокуратуры РФ, сайт "Умное голосование" связан с "Фондом борьбы с коррупцией" (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией).

Ранее Роскомнадзор заблокировал платформу DeviantArt, популярную среди любителей рисования, после того как сайт не в первый проигнорировал требование ведомства о необходимости удаления запрещенных данных.

