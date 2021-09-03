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Технологии

13:35

Роскомнадзор удалил сайт издания Readovka из реестра запрещенных

технологии

Фото: depositphotos/dedivan1923

Роскомнадзор удалил сайт Readovka из реестра запрещенных в России и открыл к нему доступ. Об этом издание сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня утром Роскомнадзор снял ограничительные меры по нашему сайту и удалил нас из списка запрещенных сайтов", – говорится в сообщении.

30 августа Роскомнадзор внес сайт Readovka.ru в реестр запрещенной информации. В ведомстве тогда добавили, что издание дважды уведомляли о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной, однако этого сделано не было.

Главный редактор издания Алексей Костылев заявлял о намерении оспаривать решение ведомства.

Ранее по требованию МВД Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации интервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем. Уточнялось, что в нем содержится пропаганда наркотических веществ.

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