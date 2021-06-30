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Культура

18:57

Интервью Собчак с Макаревичем внесли в реестр запрещенной в РФ информации

культура

Фото:youtube.com/Осторожно: Собчак

По требованию МВД интервью Ксении Собчак с артистом Андреем Макаревичем Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, видеохостинг YouTube заблокировал к нему доступ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

О том, что ее интервью с Макаревичем "О письмах Путину, гонорарах "Машины" и ЛСД" от 2019 года заблокировали на территории РФ, Собчак писала и в своем Telegram-канале.

"В Роскомнадзор поступило требование МВД РФ ограничить доступ к видео, размещенному на видеохостинге YouTube, из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. Ссылка на материал была внесена в Единый реестр запрещенной информации, после чего администрация видеохостинга ограничила к нему доступ на территории России", – заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Роскомнадзоре напомнили, что нарушение порядка удаления запрещенных материалов, содержащих информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, а также культивирования наркосодержащих растений, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 200 тысяч рублей, на юридических лиц – от 3 до 8 миллионов рублей.

Ранее материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в суд столицы. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что специалисты примут дальнейшее решение по данному делу.

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