Материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Дудя поступили в суд

Фото: youtube.com/"вДудь"
Материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в суд столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты России Екатерину Мизулину.
По ее словам, специалисты примут дальнейшее решение по данному делу.
"Официальные психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя", – отметила Мизулина.
Речь идет о материалах расследования административного дела, которое возбудило 23 апреля управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве по статье 6.13 части 1 Кодекса об административных правонарушениях ("Пропаганда наркотических средств").
Мизулина рассказала, что в рамках расследования административного дела специалисты провели ряд официальных экспертиз, подтвердивших факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью блогера Юрия Дудя, среди которых интервью с украинским блогером Ивангаем, а также интервью с исполнителем Моргенштерном.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн перед заседанием в Зюзинском районном суде заявил, что не признает вину в пропаганде наркотиков. Кроме того, исполнитель подчеркнул, что для "победы над ним" необходимо действовать по-другому.
В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.
Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна.
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