Экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

"Опытные специалисты подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом "творчестве" исполнителя Моргенштерна", – подчеркнула она.

При этом представитель защиты музыканта заявил, что экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД, не подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств.

Тем самым адвокат Сергей Жорин опроверг слова директора Лиги безопасного интернета, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной. "Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства", – сказал ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин.

В середине апреля Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило уголовное дело в отношении исполнителя. Причиной стала возможная пропаганда наркотиков в двух клипах рэпера на песни "Розовое вино – 2" и Family.

