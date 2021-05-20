Экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в клипах Моргенштерна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.
"Опытные специалисты подтвердили в своем экспертном заключении наши опасения насчет наличия пропаганды наркотиков в так называемом "творчестве" исполнителя Моргенштерна", – подчеркнула она.
При этом представитель защиты музыканта заявил, что экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД, не подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств.
Тем самым адвокат Сергей Жорин опроверг слова директора Лиги безопасного интернета, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной. "Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства", – сказал ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин.
В середине апреля Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило уголовное дело в отношении исполнителя. Причиной стала возможная пропаганда наркотиков в двух клипах рэпера на песни "Розовое вино – 2" и Family.
Моргенштерн прокомментировал уголовное дело, которое на него завели
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