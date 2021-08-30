Роскомнадзор подтвердил внесение сайта Readovka в реестр запрещенных

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Роскомнадзор подтвердил внесение сайта Readovka.ru в реестр запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сайт издания Readovka.ru внесен в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП России по Московской области, определения Видновского городского суда Московской области о применении мер по обеспечению иска, по которому наступил законный срок ограничения доступа", – пояснили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что издание дважды уведомляли о необходимости удалить информацию, признанную судом недостоверной, однако этого сделано не было.
До этого о внесении Readovka в реестр запрещенной информации сообщил ее главный редактор Алексей Костылев. Он также добавил, что издание намерено оспаривать данное решение.
Ранее по требованию МВД Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации интервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем. Уточнялось, что в нем содержится пропаганда наркотических веществ.
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