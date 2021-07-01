Путин подписал закон о досудебной блокировке сайтов, связанных с финансовыми пирамидами

12:33
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, на которых рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого ЦБ РФ предоставляется право принимать решение о внесении подобных сайтов в реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их вероятной последующей блокировки.
Кроме того, документ наделяет Банк России правом при обнаружении соответствующих сайтов обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу – и в Роскомнадзор, чтобы заявить о необходимости принять меры по ограничению доступа к этим интернет-ресурсам. Также председатель Центробанка или его заместители может направить уведомление в Генпрокуратуру о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Информации, побуждающей к деятельности финансовых пирамид, это тоже касается.
Закон вступит в силу 1 декабря 2021 года. Рассмотрение дел данной категории будет осуществляться в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.
Ранее Центробанк составил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли свыше 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. Известно, что регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.
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