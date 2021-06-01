ЦБ опубликовал перечень компаний с признаками нелегальной деятельности

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк составил перечень компаний с признаками нелегальной деятельности, в который вошли свыше 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"В список включено более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг", – говорится в материале.
Уточняется, что список опубликован с целью защиты интересов потребителей. Это позволит своевременно предупреждать их о рисках, которые связаны с подобными компаниями. Известно, что регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.
Ранее Центробанк опубликовал отчетность банковского сектора, согласно которой отрицательные чистые валютные активы сектора достигли исторического максимума – 15 миллиардов долларов на 1 мая.
Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, так как валютный капитал у банков РФ отсутствует. По его словам, отрицательные чистые валютные активы – "дыра" в валютном балансе. Они образовались в ноябре 2020 года и стабильно нарастали вплоть до мая, уточнил аналитик.
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