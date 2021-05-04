Аналитики спрогнозировали инфляцию в России на конец 2021 года

Фото: depositphotos/Milly7
В России по итогам текущего года инфляция составит 4,85%. Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки ЦБ, а также возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщает газета "Известия".
Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%, а аналитики банка "Открытие" прогнозируют, что рост цен может составить 4,3%.
Как рассказал старший экономист "Открытия" Максим Петроневич, во многом динамика инфляции будет определяться уровнем внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. Он допустил, что их рост скоро остановится. В таком случае летом рост цен резко затормозится при условии сохранения курса российской валюты вблизи наблюдаемых уровней.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах выступает в пользу сохранения высокой инфляции.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что уровень инфляции в России в настоящее время составляет порядка 5–6%, к концу 2021 году он может упасть до 4%.
До этого ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9%.
По данным регулятора, этот показатель также превысил локальный максимум декабря 2020 года. Кроме того, заметно выросла и наблюдаемая населением инфляция.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: