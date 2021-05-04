Аналитики спрогнозировали инфляцию в России на конец 2021 года

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В России по итогам текущего года инфляция составит 4,85%. Сдерживающим фактором для роста цен станет повышение ключевой ставки ЦБ, а также возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщает газета "Известия".

Согласно прогнозу аналитиков ВТБ, стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%, а аналитики банка "Открытие" прогнозируют, что рост цен может составить 4,3%.

Как рассказал старший экономист "Открытия" Максим Петроневич, во многом динамика инфляции будет определяться уровнем внешних цен на продовольствие в долларовом выражении. Он допустил, что их рост скоро остановится. В таком случае летом рост цен резко затормозится при условии сохранения курса российской валюты вблизи наблюдаемых уровней.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах выступает в пользу сохранения высокой инфляции.

Министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что уровень инфляции в России в настоящее время составляет порядка 5–6%, к концу 2021 году он может упасть до 4%.

До этого ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9%.

По данным регулятора, этот показатель также превысил локальный максимум декабря 2020 года. Кроме того, заметно выросла и наблюдаемая населением инфляция.

