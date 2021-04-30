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Экономика

15:28

Силуанов заявил, что инфляция в России сейчас составляет порядка 5–6%

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень инфляции в России в настоящее время составляет порядка 5–6%, к концу 2021 году он может упасть до 4%, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%. Сейчас она порядка 5–6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%", – заявил министр.

Ранее ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания россиян в апреле выросли до максимумов февраля 2017 года и достигли 11,9%.

По данным регулятора, этот показатель также превысил локальный максимум декабря 2020 года. Кроме того, заметно выросла и наблюдаемая населением инфляция. Ее медианная оценка составила 14,5% (плюс 1,9 процентного пункта к марту).

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