Глава ЦБ объяснила повышение ключевой ставки

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Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина объяснила, чем вызвано повышение ключевой ставки. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, промедление с повышением ключевой ставки могло потребовать жесткой денежно-кредитной политики в будущем.

Кроме того, инфляция требует более раннего возвращения к нейтральной политике, чем специалисты предполагали ранее.

"При этом поступательный рост экономики продолжится. Но промедление привело бы к необходимости более сильного повышения ставки в будущем. Возможно, даже потребовало бы проведения жесткой денежно-кредитной политики", – пояснила Набиуллина.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%. В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.

Там добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.