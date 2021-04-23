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Экономика

15:02

Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

экономика

Фото: depositphotos/rrraum

В ближайшие месяцы нефть будет дорожать, а так как курс национальной валюты связан с котировками на нефть, рубль начнет укрепляться, считает экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

"Экономики восстанавливаются. Это означает большее потребление нефти, а это не только бензин, так как нефть используется для обогрева, выработки энергии, охлаждения воздуха. Летом нефть нужна не меньше, чем зимой. Поскольку экономики восстанавливаются, потребление нефти будет расти", – цитирует слова эксперта RT.

Он отметил, что, помимо роста нефтяных котировок, позитивными факторами для рубля являются профицитный бюджет, резервы Фонда национального благосостояния и осторожная политика ЦБ.

Причин для укрепления у рубля больше, чем для снижения, однако важно не упускать из виду ситуацию с коронавирусом в мире, заключил экономист.

Ранее сообщалось о снижении курса доллара ниже 75 рублей впервые с 23 марта. Тенденция на снижение сформировалась после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах.

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