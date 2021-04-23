Банк России повысил ключевую ставку до 5%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Принятые Банком России решения о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение доходностей ОФЗ обусловят рост кредитно-депозитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", – сообщили в пресс-службе.
В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.
В пресс-службе регулятора отметили, что, анализируя текущую ситуацию, повышается прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Это также свидетельствует о необходимости скорее вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике, отметили в банке.
"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", – отмечается в материале.
В пресс-службе добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться изменение ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года.
Ранее эксперты сообщали о возможном повышении ставок по вкладам. Также специалисты спрогнозировали, что нестабильность остатков на срочных счетах физических лиц может заставить отдельные средние банки размещать облигации.
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