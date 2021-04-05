Россиян предупредили о возможном повышении ставок по вкладам

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В России могут повыситься депозитные ставки. С таким прогнозом выступили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.

Как передает "Российская газета", в текущем году вкладчики будут активнее искать альтернативные способы размещения денежных средств по причине снижения реальной доходности депозитов из-за инфляции.

"Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций", – говорится в исследовании агентства.

В материале утверждается, что почти половина российских банков использует срочные вклады как основной источник привлечения средств. Подобные кредитные организации не являются лидерами отрасли, поэтому риски оттока средств граждан со счетов могут ограничить значительное число банков в объеме операций.

Снижение процентных ставок по вкладам укрепляло интерес российских банков к размещению новых выпусков облигаций. Этот способ фондирования не получил большой значимости, однако в 2020 году объем ценных бумаг в банках России за год увеличился на 356 миллиардов рублей и составил 2,46%.

"Учитывая, что Банк России в марте 2021 года повысил ключевую ставку, а возобновление ее снижения маловероятно, удешевление стоимости фондирования перестанет быть драйвером наращивания выпуска облигаций", – пояснили аналитики.

Специалисты спрогнозировали, что нестабильность остатков на срочных счетах физических лиц может заставить отдельные средние банки размещать облигации.

В 2020 году общий объем средств на счетах населения увеличился на 8%. В то же время депозиты россиян сократились на 1,7 триллиона рублей, а текущие счета выросли на рекордные 4,1 триллиона рублей. Общий приток средств граждан в 2020 году – 3,5 триллиона рублей.

Ранее в Bloomberg сообщили о восстановлении экономики России после коронавирусной рецессии. Причиной такому развитию ситуации стали более мягкие ограничения, принятые в РФ из-за пандемии COVID-19.

До этого специалисты из международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики к концу 2021 года. Эксперты предположили, что в этом году рост реального ВВП составит 2,5%.