Россиян предупредили о возможном повышении ставок по вкладам

Фото:depositphotos/infocusvideo
В России могут повыситься депозитные ставки. С таким прогнозом выступили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.
Как передает "Российская газета", в текущем году вкладчики будут активнее искать альтернативные способы размещения денежных средств по причине снижения реальной доходности депозитов из-за инфляции.
"Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций", – говорится в исследовании агентства.
В материале утверждается, что почти половина российских банков использует срочные вклады как основной источник привлечения средств. Подобные кредитные организации не являются лидерами отрасли, поэтому риски оттока средств граждан со счетов могут ограничить значительное число банков в объеме операций.
Снижение процентных ставок по вкладам укрепляло интерес российских банков к размещению новых выпусков облигаций. Этот способ фондирования не получил большой значимости, однако в 2020 году объем ценных бумаг в банках России за год увеличился на 356 миллиардов рублей и составил 2,46%.
"Учитывая, что Банк России в марте 2021 года повысил ключевую ставку, а возобновление ее снижения маловероятно, удешевление стоимости фондирования перестанет быть драйвером наращивания выпуска облигаций", – пояснили аналитики.
Специалисты спрогнозировали, что нестабильность остатков на срочных счетах физических лиц может заставить отдельные средние банки размещать облигации.
В 2020 году общий объем средств на счетах населения увеличился на 8%. В то же время депозиты россиян сократились на 1,7 триллиона рублей, а текущие счета выросли на рекордные 4,1 триллиона рублей. Общий приток средств граждан в 2020 году – 3,5 триллиона рублей.
Ранее в Bloomberg сообщили о восстановлении экономики России после коронавирусной рецессии. Причиной такому развитию ситуации стали более мягкие ограничения, принятые в РФ из-за пандемии COVID-19.
До этого специалисты из международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики к концу 2021 года. Эксперты предположили, что в этом году рост реального ВВП составит 2,5%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: