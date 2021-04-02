Спрогнозировано будущее российской экономики

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Специалисты из международной страховой компании Euler Hermes спрогнозировали восстановление российской экономики к концу 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошедшем году экономика РФ, по мнению экспертов, претерпела сокращение на 3,1 процента из-за мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Также свою роль сыграло заметное снижение цен на нефть.

Показатели активности во внешней торговле значительно ослабли, но, так как импорт упал сильнее, чем экспорт, общее изменение реального ВВП в 2020-м оказалось не таким серьезным.

Эксперты предполагают, что в этом году рост реального ВВП составит 2,5%.

Слабое начало года экономисты связывают со второй волной пандемии. По их мнению, ограничительные меры по коронавирусу окажут определенное влияние на внутренний и внешний спрос. Однако вакцинация против COVID-19 может положительно повлиять на экономику.

При этом, по мнению экспертов, в 2022 году экономика России вырастет уже на три процента.

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