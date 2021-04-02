Эксперты оценили изменение цен на перелеты по России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперты Аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру" провели исследование изменений средних чеков за перелеты по России. Об этом сообщает РИА Новости.
За основу специалисты взяли показатели по билетам, оформленным с 1 января по 31 марта для вылетов в период с 1 апреля по 31 мая в 2019 и 2021 годах.
Исследование показало, что в 2019 году полет в одну сторону в апреле – мае мог обойтись в 7 389 рублей. Спустя два года, в 2021-м, этот показатель снизился примерно на 6,6% – до 6 902 рублей.
В отдельных случаях средний чек за перелет увеличился. Билет из Москвы в Симферополь обойдется в 5 988 рублей – рост составил порядка 14–16%. Полет из Санкт-Петербурга в Сочи в среднем будет стоить 6 742 рубля, что на 11–12% дороже, чем в 2019 году.
По ряду направлений средний чек снизился или увеличился практически незначительно. Полеты из Москвы в Санкт-Петербург подешевели на 9% в один конец – до 2 966 рублей, а из Санкт-Петербурга в Симферополь – на 11% – до 6 811 рублей.
Наибольший рост среднего чека за перелет в одну сторону отмечен на маршрутах Москва – Томск, Москва – Нижнекамск, Новосибирск – Нижневартовск, Москва – Ростов-на-Дону, Уфа – Нижневартовск, Москва – Якутск и Уфа – Краснодар. Здесь подорожание составило более 30%.
В начале апреля аналитики назвали самые популярные направления для путешествий по РФ в этом месяце. Выяснилось, что по спросу лидирует направление Москва – Сочи. Кроме того, востребованы перелеты в Симферополь и Минеральные Воды.
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