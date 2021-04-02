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Общество

15:30

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В АТОР дали прогноз по ценам на авиабилеты

Взлетаем? Что будет происходить с ценами на авиабилеты
туризм общество

По данным популярных у путешественников агрегаторов, авиабилеты в некоторые российские города с вылетом в апреле – июне подорожали на 15–120% по сравнению с 2019 годом. В Минтрансе с такими выводами не согласились. Разбираемся, почему разнятся оценки, а также что в дальнейшем будет происходить со стоимостью перевозок.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подорожали или подешевели?

Согласно данным Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip, лидером по росту цен оказались рейсы из столицы в Набережные Челны – скачок на 121%. Также вылеты из Москвы стали дороже в Томск (на 91%), Нижнекамск (на 88%), Чебоксары (на 46%) и Ростов-на-Дону (на 36%), указывают агрегаторы.

Скачок цен игроки рынка увидели на рейсах из Сочи в Пермь (на 58%) и из Новосибирска в Нижневартовск (на 41%). Отмечается, что непростая ситуация сложилась и с вылетами из Москвы в Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. Здесь агрегаторы зафиксировали подорожание на 30–36%. Увеличилась стоимость билетов более чем на 15% из столицы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград и Симферополь. Та же проблема с рейсами из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

В Минтрансе, комментируя эту информацию, заявили, что приведенные цифры не отражают действительность.

Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России.
пресс-служба Минтранса

В качестве примера в ведомстве сравнили цены на перелеты на июнь 2021 года с тем же периодом 2019 года. На маршруте Москва – Ростов-на-Дону стоимость билета упала на 22%, Москва – Томск – на 14%, Москва – Сыктывкар – на 12%. Есть снижение и на рейсах Москва – Екатеринбург (на 10%) и Москва – Нижнекамск (на 4%).

В Минтрансе подчеркнули, что осуществленные продажи на апрель – июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле аналогичного периода 2019 года. Снижение подтвердили большинство перевозчиков, включая авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "S7", добавили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в министерстве отметили, что некорректные заявления "наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков".

Фото: depositphotos/Rawpixel

Без паники?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила Москве 24, что повышения цен на авиабилеты сейчас не прослеживается.

Я связалась с тремя турагентствами, которые продают авиабилеты. И никакого повышения цен мы не видим. По некоторым направлениям билеты даже на 5–7% дешевле.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

"Например, в Сочи из Москвы сейчас можно улететь за 10 тысяч рублей туда и обратно. Эта цена сопоставима с 2019 годом. А билеты в Калининград сегодня намного дешевле, чем были ранее. Поэтому не могу подтвердить информацию о повышении цен", – сказала Осипова.

Эксперт отметила, что обычно если стоимость и повышается, то это происходит по наиболее популярным направлениям. "Но даже по таким маршрутам цены сейчас ниже. Мы сами продаем билеты и видим то, что есть", – подчеркнула Осипова.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что повышения цен на авиабилеты не наблюдается.

"В 2020 году цены на авиабилеты из-за низкого спроса и ограниченного предложения снизились на 20–40%. Сейчас фактически постепенно стоимость возвращается к уровню 2019 года. Но на данный момент, по оценке Минтранса, они все равно ниже на 7%, чем в 2019 году", – отметил Горин.

Конечно, ни о каком повышении на 120% речи быть не может. В опубликованной статистике вырваны из контекста определенные направления и, судя по всему, приведены данные на последние места на рейсе в самолете.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Чтобы сэкономить на путешествиях, лучше приобретать билеты и туры заранее, советует Горин. Кроме того, еще остается возможность купить билет вместе с отелем в рамках турпакета со скидкой 20% по туристическому кешбэку, подчеркнул эксперт. Акция действует до 15 июня 2021 года, а период путешествий – до 30 июня, напомнил Горин.

"Если говорить об авиабилетах, статистика компаний говорит о том, что пока до сих пор средний чек ниже уровня 2019 года. По ряду направлений на 20% ниже, чем ранее. Но всегда надо помнить, что оставшиеся места в самолете, если они практически закончились, продаются по максимальной цене. Как правило, такая ситуация складывается на пиковые даты или ближе к вылету", – объясняет Горин.

Прогноз на весь летний сезон по ценам на авиабилеты пока оптимистичный, отметил вице-президент АТОР.

На данный момент стоимость авиабилетов на июль и август ниже, чем в 2019 году. Конечно, нужно учитывать, что повышенный спрос и возможное повышение цен на топливо может привести к их корректировке. Какими они будут, спрогнозировать сложно.
Дмитрий Горин
вице-президент Ассоциации туроператоров России

В этом году с учетом невозможности восстановить международные перевозки в полном объеме спрос будет выше на популярные российские курорты, продолжает эксперт. С учетом этого можно купить более доступные путешествия по России даже в июле и августе, уже после завершения программы кешбэка. Причем в путевку войдет как перелет, так и отель, указывает Горин.

"Чартерный рейс в рамках турпакета может быть на 20% дешевле по сравнению с регулярным рейсом. Авиакомпании также отмечают рост популярности невозвратных и безбагажных тарифов, которые тоже позволяют пассажирам сэкономить 20–30% по сравнению со стандартной стоимостью перелета", – заявил представитель АТОР.

Что касается международных перелетов, по словам Горина, на данный момент из России можно отправиться более чем в 30 стран. Из них из-за ограниченного числа полетов повышение цен возможно в основном при поездках на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты.

Однако в конце марта Оперативным штабом РФ было принято решение об увеличении количества рейсов в ОАЭ из регионов, отметил Горин. Это позитивно скажется на цене билетов на это направление, резюмировал эксперт.

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