В АТОР дали прогноз по ценам на авиабилеты

По данным популярных у путешественников агрегаторов, авиабилеты в некоторые российские города с вылетом в апреле – июне подорожали на 15–120% по сравнению с 2019 годом. В Минтрансе с такими выводами не согласились. Разбираемся, почему разнятся оценки, а также что в дальнейшем будет происходить со стоимостью перевозок.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подорожали или подешевели?

Согласно данным Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip, лидером по росту цен оказались рейсы из столицы в Набережные Челны – скачок на 121%. Также вылеты из Москвы стали дороже в Томск (на 91%), Нижнекамск (на 88%), Чебоксары (на 46%) и Ростов-на-Дону (на 36%), указывают агрегаторы.

Скачок цен игроки рынка увидели на рейсах из Сочи в Пермь (на 58%) и из Новосибирска в Нижневартовск (на 41%). Отмечается, что непростая ситуация сложилась и с вылетами из Москвы в Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. Здесь агрегаторы зафиксировали подорожание на 30–36%. Увеличилась стоимость билетов более чем на 15% из столицы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград и Симферополь. Та же проблема с рейсами из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

В Минтрансе, комментируя эту информацию, заявили, что приведенные цифры не отражают действительность.





пресс-служба Минтранса Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России.

В качестве примера в ведомстве сравнили цены на перелеты на июнь 2021 года с тем же периодом 2019 года. На маршруте Москва – Ростов-на-Дону стоимость билета упала на 22%, Москва – Томск – на 14%, Москва – Сыктывкар – на 12%. Есть снижение и на рейсах Москва – Екатеринбург (на 10%) и Москва – Нижнекамск (на 4%).

В Минтрансе подчеркнули, что осуществленные продажи на апрель – июнь 2021 года в среднем на 7% дешевле аналогичного периода 2019 года. Снижение подтвердили большинство перевозчиков, включая авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "S7", добавили в пресс-службе ведомства. Кроме того, в министерстве отметили, что некорректные заявления "наблюдаются каждый год перед наступлением сезона отпусков".



Без паники?

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила Москве 24, что повышения цен на авиабилеты сейчас не прослеживается.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Я связалась с тремя турагентствами, которые продают авиабилеты. И никакого повышения цен мы не видим. По некоторым направлениям билеты даже на 5–7% дешевле.

"Например, в Сочи из Москвы сейчас можно улететь за 10 тысяч рублей туда и обратно. Эта цена сопоставима с 2019 годом. А билеты в Калининград сегодня намного дешевле, чем были ранее. Поэтому не могу подтвердить информацию о повышении цен", – сказала Осипова.

Эксперт отметила, что обычно если стоимость и повышается, то это происходит по наиболее популярным направлениям. "Но даже по таким маршрутам цены сейчас ниже. Мы сами продаем билеты и видим то, что есть", – подчеркнула Осипова.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что повышения цен на авиабилеты не наблюдается.

"В 2020 году цены на авиабилеты из-за низкого спроса и ограниченного предложения снизились на 20–40%. Сейчас фактически постепенно стоимость возвращается к уровню 2019 года. Но на данный момент, по оценке Минтранса, они все равно ниже на 7%, чем в 2019 году", – отметил Горин.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Конечно, ни о каком повышении на 120% речи быть не может. В опубликованной статистике вырваны из контекста определенные направления и, судя по всему, приведены данные на последние места на рейсе в самолете.

Чтобы сэкономить на путешествиях, лучше приобретать билеты и туры заранее, советует Горин. Кроме того, еще остается возможность купить билет вместе с отелем в рамках турпакета со скидкой 20% по туристическому кешбэку, подчеркнул эксперт. Акция действует до 15 июня 2021 года, а период путешествий – до 30 июня, напомнил Горин.

"Если говорить об авиабилетах, статистика компаний говорит о том, что пока до сих пор средний чек ниже уровня 2019 года. По ряду направлений на 20% ниже, чем ранее. Но всегда надо помнить, что оставшиеся места в самолете, если они практически закончились, продаются по максимальной цене. Как правило, такая ситуация складывается на пиковые даты или ближе к вылету", – объясняет Горин.

Прогноз на весь летний сезон по ценам на авиабилеты пока оптимистичный, отметил вице-президент АТОР.





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России На данный момент стоимость авиабилетов на июль и август ниже, чем в 2019 году. Конечно, нужно учитывать, что повышенный спрос и возможное повышение цен на топливо может привести к их корректировке. Какими они будут, спрогнозировать сложно.

В этом году с учетом невозможности восстановить международные перевозки в полном объеме спрос будет выше на популярные российские курорты, продолжает эксперт. С учетом этого можно купить более доступные путешествия по России даже в июле и августе, уже после завершения программы кешбэка. Причем в путевку войдет как перелет, так и отель, указывает Горин.

"Чартерный рейс в рамках турпакета может быть на 20% дешевле по сравнению с регулярным рейсом. Авиакомпании также отмечают рост популярности невозвратных и безбагажных тарифов, которые тоже позволяют пассажирам сэкономить 20–30% по сравнению со стандартной стоимостью перелета", – заявил представитель АТОР.

Что касается международных перелетов, по словам Горина, на данный момент из России можно отправиться более чем в 30 стран. Из них из-за ограниченного числа полетов повышение цен возможно в основном при поездках на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты.

Однако в конце марта Оперативным штабом РФ было принято решение об увеличении количества рейсов в ОАЭ из регионов, отметил Горин. Это позитивно скажется на цене билетов на это направление, резюмировал эксперт.

