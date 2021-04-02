В Минтрансе опровергли информацию о подорожании авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Информация о подорожании авиабилетов, распространенная СМИ, не соответствует действительности, стоимость перелетов по ряду направлений внутри России, напротив, снизилась, сообщили в Минтрансе РФ.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России", – заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Ранее газета "Известия", ссылаясь на данные агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip, сообщила о резком повышении стоимости авиабилетов в январе – марте на 15–120% по сравнению с показателями 2019 года. По мнению специалистов, повышение цен произошло по нескольким причинам – растущие затраты авиаперевозчиков, низкая рентабельность и убытки за прошедший год.