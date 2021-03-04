Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты в России

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В России выросли цены на авиабилеты за рубеж и перелеты внутри страны, сообщает газета "Коммерсант".

Как уточняется, к подорожанию билетов на самолет привело ограниченное количество доступных направлений и авиарейсов из-за пандемии коронавируса.

В материале говорится, что увеличение стоимости билетов на внутренние рейсы происходит медленнее, чем на международные авиаперевозки. По мнению экспертов, динамика с ростом стоимости может сохраниться до полного возобновления авиасообщения между странами.

"Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тысячи рублей, что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года. Такие данные приводят Biletix и Aviasales", – говорится в сообщении.

По расчетам Aviasales, средняя цена забронированного на март билета в ОАЭ составляет 23,7 тысячи рублей, что в два раза дороже, чем в 2019 году. Стоимость авиабилета в Грузию увеличилась почти в 2,5 раза. Билеты на самолет на Мальдивы подорожали на 36%, а в Египет – на 29%.

Перелет из Москвы в Минск и обратно клиентам Biletix обходится в среднем в 13,6 тысячи рублей. При этом в 2019 году затраты составляли 6,5 тысячи рублей.

Авиабилет в Сочи в марте 2021 года стоит 5,2 тысячи рублей, что на 8% больше, чем в начале весны 2019 года, а билет из Москвы в Симферополь и обратно, по данным Biletix, стоит 7,8 тысячи рублей. Подорожание составило 13,2%.

Ранее украинская стюардесса назвала способы экономии при покупке авиабилетов. По ее словам, цены значительно ниже по будням, ночью и ранним утром. Девушка также рекомендовала пользоваться "календарем низких цен", выбирать гибкие даты для поездок и покупать билеты заблаговременно. Она отметила, что стоимость увеличивается, если на рейс остается мало свободных мест. Стюардесса также рассказала, что рейсы в выходные дороже, чем в середине недели.