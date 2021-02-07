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Туризм

14:41

В Ростуризме оценили сроки восстановления въездного турпотока в Россию

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Въездной туристический поток в Россию сможет сравниться с докризисным уровнем не раньше 2023 года. Такое мнение выразила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными", – цитирует ТАСС слова Догузовой.

Она также предположила, что при благоприятных условиях внутренний турпоток в Россию в текущем году вырастет на 15–20%. Догузова напомнила, что восстановление отрасли началось с июля 2020 года.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали, что после новогодних праздников россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны. Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%.

На втором месте по объемам продаж туроператоров – Крым. На него приходится от 20 до 35% брони в зависимости от компании. На третьем месте – санатории Кавминвод.

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