Ученые узнали, сколько денег нужно для счастья

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Ученые университета Пенсильвании выяснили, может ли достаток сделать человека счастливым. Об этом сообщает "Мир 24".
Исследователь Мэтт Киллингсворт решил выяснить, существует ли определенный скромный порог, по преодолении которого доход перестает иметь значение для оценки своего благосостояния. Для этого ученый создал приложение, в котором все желающие могли пройти социологический опрос.
В исследовании приняли участие более 33 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет. В течение дня респонденты давали оценку своему состоянию и удовлетворенности жизнью по шкале от "очень плохо" до "очень хорошо".
Результаты опроса развеяли миф о том, что для достижения счастья необходимо иметь определенный доход. Оказалось, что такого порога просто не существует, а деньги всегда имеют значение и влияние на жизнь человека.
Кроме того, ученые установили, что ощущение счастья напрямую зависит от уровня доходов: чем они выше, тем сильнее ощущение благополучия.
Однако Киллингсворт полагает, что ощущение счастья имеет разницу с самим счастьем.
"Люди, отождествлявшие деньги и успех, были менее счастливы, чем те, кто этого не делал. При этом люди, которые зарабатывали больше денег, работали дольше, в связи с чем чувствовали нехватку времени", – отметил ученый.
Ранее исследователи из Калифорнийского университета узнали о различиях эмоциональных переживаний богачей и бедняков. Участниками опроса стали 1 519 человек. Выяснилось, что люди с большим заработком испытывают более позитивные эмоции, сосредоточенные на самих себе. Те, кто зарабатывает меньше, получают удовольствие от возможности общаться с другими.
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