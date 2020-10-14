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Россияне назвали достаточный для счастья доход. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование банка "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь".
Опрос показал, что половина россиян счастливы из-за наличия престижной и хорошо оплачиваемой работы. О таком критерии чаще других заявляли жители Сибири (57%) и Урала (56%).
При этом 26% респондентов пожелали себе для счастья много денег. Чаще остальных об этом говорили в Северо-Кавказском и Приволжском округах (по 31%).
43% жителей РФ хотели бы получать в 10 раз больше своего нынешнего дохода. По их мнению, такой заработок сделает их счастливыми. 8% заявили, что для счастья им нужен минимум миллион долларов.
Только 4% россиян сообщили, что для счастья им достаточно текущего заработка. Такую позицию чаще других выражали в Московском регионе и на Северо-Западе (6%).
Среднестатистический россиянин считает зарплату в 60 тысяч рублей в месяц неплохой. При этом стать счастливыми им бы помог доход в 100–150 тысяч в месяц.
Москвичам для счастья нужно больше всех – от 150 до 300 тысяч рублей ежемесячно.
Опрос проводился среди одной тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. Период проведения исследования – с 9 по 12 октября текущего года.
Ранее россияне рассказали, сколько нужно зарабатывать для нормальной жизни. По мнению граждан, для этого необходимо получать не менее 50 тысяч рублей в месяц.
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