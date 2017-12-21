Ученые доказали зависимость счастья от денег

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Исследователи из Калифорнийского университета узнали о различиях эмоциональных переживаний богачей и бедняков. Участниками опроса стали 1519 человек.
Ученые спрашивали респондентов о семейном доходе и задавали вопросы, которые помогают понять ощущения семи различных эмоций, связанных с счастьем. Это благоговение, энтузиазм, удовлетворение, сострадание, любовь, гордость, веселье.
Выяснилось, что люди с большим заработком испытывают более позитивные эмоции, сосредоточенные на самих себе. Те, кто зарабатывает меньше, получают удовольствие от возможности общаться с другими.
Таким образом, более богатые респонденты склонны испытывать удовлетворение, гордость и веселье. Участники опроса с низким доходом ощущают чувствуют любовь и сострадание. К окружающему миру они относятся со страхом и трепетом. В уровне энтузиазма разницы не было, сообщают "Дни.ру".
В числе преимуществ большого дохода назвали улучшение здоровья и удовлетворенности жизнью. Ведущий автор исследования Пол Пифф уточнил, что большинство думает о деньгах как о непревзойденным благе. Но, по его словам, не всегда ими можно купить счастье.
Специалисты пришли к выводу, что богатство связано со счастьем. При этом различия в эмоциях могут быть связаны со стремлением человека с более высоким доходом к независимости и самодостаточности. Другие же эмоции помогают людям с более низким доходом формировать взаимозависимые связи с другими, чтобы помочь справиться с угрозами.
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