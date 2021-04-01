Россияне приобрели туров с кешбэком на 4,5 миллиарда рублей

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С начала очередного этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 миллиарда рублей. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"На данный момент с начала старта третьего этапа путешественники приобрели туров с кешбэком на 4,5 миллиарда рублей, при этом нашим гражданам вернулось от государства 800 миллионов рублей", – отметила Догузова в рамках XVI международной туристической выставки "Интурмаркет".

По ее словам, программой воспользовались уже более 200 тысяч человек.

В ночь на 18 марта стартовал очередной этап программы возврата средств за путешествия по России.

В его рамках часть денег можно вернуть как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.

Всего за полдня работы туристического кешбэка россияне успели купить 4 тысячи путешествий. За первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.

Известно, что кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.

