Аналитики назвали самые популярные направления для путешествий по РФ в апреле

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне планируют полететь в апреле и как изменились цены на авиабилеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Туту.ру".
Отмечается, что специалисты рассматривали информацию о перелетах, которые были оформлены для вылета с 1 по 30 апреля. Данные сравнивались с аналогичным периодом 2019 года. Так, по данным аналитиков, больше всего туров запланировано на море и в другие теплые регионы.
Направление Москва – Сочи лидирует по спросу. В апреле 2019 года оно уступало маршруту Москва – Симферополь, но доля последнего сократилась. Средний чек за перелет по наиболее популярному направлению составляет 5 745 рублей, в апреле 2019 года его можно было купить за 4 664 рубля. Перелет Москва – Симферополь по сравнению с апрелем 2019 года подорожал на 21%, с 4 943 до 5 987 рублей.
Отмечается, что замыкает топ-3 востребованных маршрутов Москва – Минеральные Воды. Средний чек здесь увеличился с 4 313 до 5 178 рублей. Помимо этого, в пятерку наиболее популярных направлений вошли Москва – Калининград и Москва – Краснодар.
Аналитики подчеркнули, что свои позиции в рейтинге популярных направлений укрепили такие маршруты, как Санкт-Петербург – Калининград, Москва – Анапа, Москва – Уфа, Москва – Ставрополь, Москва – Астрахань и Москва – Челябинск.
Ранее сообщалось, что многие пятизвездочные отели Сочи приостановили продажи из-за большого спроса. Как отметили специалисты и представители рынка, гостиницы прибрежного кластера Сочи, в зависимости от категории, в начале апреля уже загружены на 50–70%, горного кластера – на 60–70%.
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