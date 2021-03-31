Роскачество объяснило, как не купить фальшивый тур

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Резкий рост спроса на туристические путевки в связи с выходом из пандемии спровоцировал увеличение количества фишинговых сайтов, которые имитируют продажу билетов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Отмечается, что из-за профессионализма злоумышленников трудно отличить настоящих туроператоров от мошенников. Эксперты Роскачества напомнили, что путевку нужно покупать только на официальных сайтах туристических агентств. Кроме того, необходимо внимательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания (например, через сервисы Whois). Если ресурс создали недавно, например, месяц или два назад, то существует высокая вероятность, что он мошеннический.

Помимо этого, перед приобретением путевки стоит проверить, включен ли туроператор в федеральный реестр туроператоров, а также есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки. Эксперты Роскачества рекоменовали быть внимательными, в случае если за тур просят внести сразу полную стоимость и при этом не просят быстро принять решение.

Более того, не рекомендуется переходить по ссылкам из туристических рассылок из-за вероятности фишинга. Поэтому адрес сайта в поисковике нужно вводить самостоятельно. Также не стоит покупать билеты на тех сайтах, которые предлагают совершить перевод на карту частному лицу.

Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что пользователи смартфонов часто не до конца закрывают приложения. По его словам, на некоторых моделях телефонов такой подход может обернуться неприятными последствиями. Например, гаджет может разрядится или сильно нагреться.