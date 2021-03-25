В Роскачестве объяснили, зачем закрывать приложения в смартфоне

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Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что пользователи смартфонов часто не до конца закрывают приложения.

По его словам, на некоторых моделях телефонов такой подход может обернуться неопрятными последствиями. Например, гаджет может разрядится или сильно нагреться.

Кузьменко отметил, что свернутые приложения занимают оперативную память, поэтому на телефонах с небольшим количеством места лучше закрывать их полностью.

"Ситуация осложняется еще и тем, что не существует "средних" приложений с одинаковой оптимизацией — они все потребляют разное количество ресурсов", – пояснил эксперт.

При этом на телефонах последних моделей, сопоставимых с компьютерами по вычислительным характеристикам, нет разницы от того, будет приложение закрыто или нет.

"Однако, если свернутых приложений будет висеть много, батарея станет разряжаться заметно быстрее", – рассказал специалист Роскасчества агентству "Прайм".

Разработчик антивирусных программ Avast ранее выявил более двадцати популярных Android-приложений, которые заполняют смартфон рекламой.