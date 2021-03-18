Роскачество назвало лучшие смартфоны 2021 года

Фото: samsung.com

Специалисты Роскачества составили рейтинг лучших смартфонов за период с конца 2020 года по начало 2021 года. Список устройств представили на официальном сайте ведомства.

Топ-3 возглавила разработка южнокорейской компании Samsung – смартфон Galaxy S21 Ultra 5G получил общую оценку 3,96 балла из пяти. Лучшими сторонами устройства эксперты назвали его производительность и дисплей.

В рейтинг также попали младшие модели Samsung Galaxy S21. Они расположились на 4-й и 5-й позициях рейтинга соответственно.

На второе место специалисты поставили Huawei Mate 40 Pro. Устройство оценили в 3,79 балла. Показатели этого смартфона почти аналогичны новинке Samsung, однако стоимость более чем на 20 тысяч рублей ниже – 89 990 против 114 990.

"Призовую" тройку замыкает устройство OnePlus Nord N10 5G. Несмотря на значительно более низкую цену (порядка 20 500 рублей), смартфон в ходе тестов продемонстрировал высокие показатели и всего на одну сотую уступил в оценке флагману от Huawei – она составила 3,78 балла.

Серию флагманских смартфонов Galaxy S21 компания Samsung представила в январе 2021 года. Внешность гаджетов изменилась по сравнению с предыдущими сериями. В частности, камерный блок стал массивнее. Кроме того, наиболее мощное устройство, Ultra, оснастили функциональными боковыми гранями.

