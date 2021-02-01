Раскрыта внешность нового гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

Фото: twitter.com/ BenGeskin

В Сети появились изображения с дизайном третьего поколения смартфона с гибким экраном от Samsung. Рендеры Galaxy Z Fold 3 опубликовал инсайдер Бен Гескин в Twitter.

Устройство с гибким экраном будет выполнено в стиле уже вышедшего Galaxy S21 Ultra. Смартфон получил блок основной камеры, напоминающий тот, которым оборудован флагманский Galaxy S21 Ultra, – несколько камер, вписанные в прямоугольную площадку.

Также в оснащение устройства вошел стилус. Внешний экран Samsung Galaxy Z Fold 3 сочетается со внутренним.



Here's how I imagine Galaxy Z Fold 3 Ultra pic.twitter.com/xeNNe2WGpd — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) January 29, 2021

О дате выхода Samsung Galaxy Z Fold 3 пока не сообщается.

В Samsung ранее показали новый полуфлагман с "дырявым" экраном. Устройство Galaxy S20 Fan Edition (FE) получило дисплей размером 6,5 дюйма с фронтальной камерой на 32 мегапикселя и тройной основной фотомодуль.

