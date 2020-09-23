В Samsung показали новый полуфлагман с "дырявым" экраном

19:02
Фото: Samsung
Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE). Как сообщает РИА Новости, новинка призвана стать упрощенной версией актуальных флагманских телефонов.
Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый дисплей с фронтальной камерой на 32 мегапикселя. Основной камерный блок построен на базе трех сенсоров – с оптической стабилизацией, сверширокоугольной съемкой и телефотокамерой с трехкратным оптическим зумом.
На российский рынок новинка выйдет в октябре. Пользователи из РФ получат устройства на платформе Exynos. Этот процессор модели 990 способен работать на частоте 2,7 гигагерца.
В устройстве предусмотрено 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Производитель предусмотрел возможность расширения последнего параметра.
Упрощенная версия флагмана оснащена беспроводной зарядкой, которая может реверсивно заряжать другие гаджеты. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч.
Ранее в сентябре Samsung представил новую линейку фотосенсоров для смартфонов. Специалисты отмечали, что каждая из четырех моделей обладает своими особенностями и подойдет для устройств разного профиля.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: