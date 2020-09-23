В Samsung показали новый полуфлагман с "дырявым" экраном

Фото: Samsung

Южнокорейская компания Samsung представила смартфон Galaxy S20 Fan Edition (FE). Как сообщает РИА Новости, новинка призвана стать упрощенной версией актуальных флагманских телефонов.

Galaxy S20 FE получил 6,5-дюймовый дисплей с фронтальной камерой на 32 мегапикселя. Основной камерный блок построен на базе трех сенсоров – с оптической стабилизацией, сверширокоугольной съемкой и телефотокамерой с трехкратным оптическим зумом.

На российский рынок новинка выйдет в октябре. Пользователи из РФ получат устройства на платформе Exynos. Этот процессор модели 990 способен работать на частоте 2,7 гигагерца.

В устройстве предусмотрено 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Производитель предусмотрел возможность расширения последнего параметра.

Упрощенная версия флагмана оснащена беспроводной зарядкой, которая может реверсивно заряжать другие гаджеты. Емкость аккумулятора составила 4500 мАч.

Ранее в сентябре Samsung представил новую линейку фотосенсоров для смартфонов. Специалисты отмечали, что каждая из четырех моделей обладает своими особенностями и подойдет для устройств разного профиля.

