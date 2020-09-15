Samsung предложит производителям смартфонов фотосенсоры увеличенной мощности

Фото: samsung.com

Южнокорейская компания Samsung объявила о запуске новых датчиков-фотосенсоров ISOCELL для камер смартфонов. Об этом сообщили на сайте компании.

Новые детали сконструированы таким образом, что стали на 15% меньше своих предшественников. Такой подход позволит уменьшить размер модуля, выступающего на корпусе мобильного устройства.

Samsung выпустит на рынок сразу несколько версий своей новой разработки. ISOCELL JD1 можно будет использовать для фронтальных камер, а ISOCELL GM5 на 48 мегапикселей подойдет для работы с телефото- и сверхширокоугольными линзами.

Сценарий использования модели SOCELL GW3 с 64 мегапикселями подразумевает внедрение в основную камеру широкого круга устройств. Наконец лучший датчик линейки, ISOCELL HM2, может похвастаться разрешением 108 мегапикселей, способностью объединять девять пикселей в один и увеличивать картинку в три раза без потери качества.

Смартфоны с новыми камерами поступят в производство в ближайшие месяцы. 48-мегапиксельные сенсоры уже поставляются производителями.

Ранее разработчики популярного бенчмарка (программы для тестирования) AnTuTu обновили ежемесячный рейтинг самый мощных смартфонов на рынке. Один из флагманов Samsung занял в этом списке четвертое место.

