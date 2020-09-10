Назван самый мощный смартфон в мире

Фото: asus.com

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu обновили свой ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов. По их мнению, лучшим на международном рынке по итогам августа стал ASUS ROG Phone 3 с процессором Snapdragon 855 Plus. Об этом говорится на сайте компании.

В тройку лидеров вошли телефоны OnePlus 8 Pro и Find X2 Pro 12, которые работают на SoC Snapdragon 865. При этом отмечается, что последнее устройство заняло первое место по показателям производительности за последние два месяца.

Далее в рейтинге идут устройства Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G и Redmi K30 Pro 8. В топ-10 также вошли смартфоны Poco F2 Pro 8, Mi 10 8, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Samsung Galaxy S20.

В AnTuTu сообщили, что рейтинг составляется после оценки ряда функций устройств. В частности, специалисты обращают внимание на производительность центрального процессора, графическую подсистему, оперативную память и встроенный накопитель.

Ранее сообщалось, что компания Google представила ОС Android 11 с "пузырями". Разработчики пояснили, что речь идет об отображении чатов мессенджеров. В новой версии расширен список эмодзи, появилась возможность записывать видео с экрана штатными средствами, а также изменилось меню многозадачности.

