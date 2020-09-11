В СМИ появились первые подробности о складном iPhone

11 сентября, 20:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple, по данным СМИ, заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов. Об этом передает издание PhoneArena, которое ссылается на авторитетного инсайдера Ice Universe.
Как заявил блогер, руководство американской корпорации договорилось о контракте с топ-менеджерами Samsung Display. Последняя компания занимается разработкой OLED-панелей. При этом, как утверждает инсайдер, Apple рассчитывает получить от корейской фирмы значительное количество гибких дисплеев. В дальнейшем они могут быть использованы в новых линейках смартфонов.
Контракт между IT-корпорациями заключен на один год, заверяет источник. Официального подтверждения о сделке и производстве складного iPhone не поступало.
Ранее СМИ узнали о переносе показа новых iPhone. У смартфона будет изменен дизайн, камера, появится поддержка 5G. Кроме того, в этом году может выйти компьютер Mac с процессором производства Apple.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: