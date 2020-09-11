В СМИ появились первые подробности о складном iPhone

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Компания Apple, по данным СМИ, заказала у Samsung партию дисплеев для складных смартфонов. Об этом передает издание PhoneArena, которое ссылается на авторитетного инсайдера Ice Universe.

Как заявил блогер, руководство американской корпорации договорилось о контракте с топ-менеджерами Samsung Display. Последняя компания занимается разработкой OLED-панелей. При этом, как утверждает инсайдер, Apple рассчитывает получить от корейской фирмы значительное количество гибких дисплеев. В дальнейшем они могут быть использованы в новых линейках смартфонов.

Контракт между IT-корпорациями заключен на один год, заверяет источник. Официального подтверждения о сделке и производстве складного iPhone не поступало.

Ранее СМИ узнали о переносе показа новых iPhone. У смартфона будет изменен дизайн, камера, появится поддержка 5G. Кроме того, в этом году может выйти компьютер Mac с процессором производства Apple.