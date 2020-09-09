СМИ узнали о переносе показа новых iPhone

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Apple представит новую модель часов Apple Watch 15 сентября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, сообщает Bloomberg.
Об этом стало известно из приглашений, которые получили представители СМИ. Там было указано название мероприятия – "Время летит".
Компания готовит к выпуску Apple Watch в бюджетном и дорогом вариантах. Кроме того, планируют представить новый планшет iPad Air. Также идет работа над уменьшенной моделью колонки HomePod и новыми наушниками, которые могут быть представлены до конца года.
Bloomberg отмечает, что презентация нового iPhone ожидается не раньше октября. У смартфона будет изменен дизайн, камера, появится поддержка 5G. Кроме того, в этом году может выйти компьютер Mac с процессором производства Apple.
Уже в сентябре должно выйти обновление ПО для iPhone и iPad, позже осенью – для Apple Watch, Apple TV и Mac.
Ранее стала известна стоимость новых моделей гаджетов компании Apple. В частности, iPhone 12 будет стоить от 649 до 749 долларов. Модификация Pro Max обойдется желающим в 1,4 тысячи долларов. В то же время дата поставок и официальные ценники пока неизвестны из-за пандемии коронавируса.
В мае сообщалось, что смартфон iPhone 11 стал самым популярным гаджетом за первый квартал 2020 года. Такие данные привело агентство Omdia.
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