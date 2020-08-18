Apple удалит аккаунт разработчика Fortnite из App Store

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Apple удалит учетную запись компании Epic Games из магазина App Store, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что с 28 августа корпорация приостановит действие всех учетных записей разработчиков Fortnite. Также им ограничат доступ к инструментам разработки под iOS и Mac.

Ранее стало известно, что компания Epic Games подала в суд на Apple и Google. Она готовит обвинение в монополизации рынка данными корпорациями.

До этого они удалили Fortnite из магазинов. Это объяснялось появлением внутри игры валюты и возможности других покупок в обход встроенных платежных механизмов каталогов App Store и Google Play.