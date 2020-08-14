Разработчик игры Fortnite намерен судиться с Apple и Google

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Американская компания Epic Games, которая разработала игру Fortnite, подала в суд на компании Apple и Google. Поводом для иска стало удаление видеоигры из онлайн-магазинов App Store и Google Play, передает ТАСС.

Исковые заявления Epic Games направлены в окружной суд северного округа штата Калифорния. При этом разработчик обвиняет Apple и Google в монополизации рынка. Корпорации, комментируя удаление из магазинов, сказали, что причиной стало появление внутри игры валюты и возможность других покупок.

Для последнего, как утверждается, разработчикам пришлось обходить встроенные платежные механизмы каталогов приложений. Компания Epic Games была основана в 1991 году, она занимается выпуском видеоигр для компьютеров и консолей.

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