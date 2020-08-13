Instagram обвинили в незаконном хранении биометрических данных пользователей

12:28
Фото: depositphotos/2nix
Компанию Facebook обвинили в сборе биометрических данных более 100 миллионов пользователей соцсети Instagram. Об этом утверждается в иске, передает Business Insider.
Из иска следует, что у разработчиков Instagram есть инструмент, использующий систему распознавания лиц. Отмечается, что при помощи этой функции создают шаблон лица, в дальнейшем остающийся в базе данных.
При этом в обвинениях говорится, что соцсеть автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица людей, не использующих приложение.
"Facebook делает это, не предоставляя необходимые уведомления и сведения, требующиеся по закону Иллинойса", – отмечают в исковом заявлении.
Представитель Facebook Стефани Отуэй отрицает представленные в иске обвинения.
До этого Instagram заподозрили в слежке за пользователями через камеру. Раньше остальных возможную тайную слежку заметили владельцы обновленных iPhone.
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