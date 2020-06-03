Instagram запустил функцию заказа еды

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Фото: depositphotos/2nix
Для пользователей социальной сети Instagram в России заработала новая функция заказа еды. Опция появилась в рамках поддержки малого бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
"Начиная с сегодняшнего дня рестораны и бизнес в России смогут добавить новую кнопку действий в обновленном приложении <…> или опубликовать сторис со стикером "Закажи еду от", – говорится в сообщении представителей.
Для заказа еды пользователям Instagram надо нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер в разделе "Сторис". В результате их направят на сайт партнера по доставке, где получится оформить заказ.
В Instagram добавили, что эти новые функции являются частью инициатив по поддержке малого бизнеса. "Для многих компаний сейчас важна любая покупка", – говорится в сообщении пресс-службы популярной соцсети.
Запуск приложения для iPhone состоялся в 2010 году. Позднее его импортировали и на другие устройства, операционные системы, а также появилась десктоп-версия.
Ранее стало известно, что в ленте Facebook разрешат регулировать количество политической рекламы. Опция для удобства пользователей будет, предположительно, введена к лету 2020 года.
Как будут работать рестораны после открытия
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