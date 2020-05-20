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Москва 24

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Общество

17:26

Эксперт оценил вероятность блокировки YouTube

общество технологии эксклюзив

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с Москвой 24 оценил вероятность блокировки видеохостинга YouTube. По его мнению, технически это возможно, так как алгоритм действия сервиса отличается от Telegram.

"На мой взгляд, технически принцип работы YouTube по России отличается от работы Telegram. Заблокировать сервис YouTube будет в этом плане легче", – заявил Комлев.

Однако Комлев уверен, что полностью блокировать сервис не будут. Он объяснил это тем, что многие функции правительства осуществляются в том числе посредством YouTube.

"Я не думаю, что на это пойдут власти. Так как сейчас очень много ресурсов, в том числе государственных и экспертных мероприятий, располагается на ресурсах YouTube", – считает эксперт.

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск о блокировке видеохостинга YouTube на территории России. Он был подан компанией "Онтаргет". По версии агентства, истец считает, что в некоторых видеозаписях, размещенных на платформе, имеет место нарушение авторских прав.

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