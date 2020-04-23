В Кремле прокомментировали ситуацию с блокировкой Telegram

Фото: depositphotos/Mactrunk

Блокировка Telegram происходит в России в соответствии с решением суда, однако ситуация с использованием мессенджера иная, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле воздержались от оценок по ситуации, передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку приложения Павла Дурова. Парламентарии обратили внимание, что сервис поддерживается государственными органами, через него информируют население страны.

"Действительно, есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим из ситуации де-юре, мы обязаны это делать", – объяснил Песков. Он отметил, что решение о блокировке на территории страны ранее вынесено судом.

Роскомнадзор стал блокировать Telegram в РФ с апреля 2018 года. Данное решение приняли из-за отказа предоставить ФСБ информацию для расшифровки сообщений.

Ведомство определяет IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокирует их. Несмотря на меры, направленные на блокировку приложения Дурова, Telegram все еще работает.

Ранее говорилось, что компания "Яндекс" запустила собственный мессенджер.