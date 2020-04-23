Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" запустила собственный мессенджер. Как сообщили в компании, он заменит "Яндекс.Чаты".

Чаты ранее использовались для обсуждения новостей с соседями по району и для связи с другими сервисами компании.

В мессенджере есть каналы крупных СМИ, а также каналы "Яндекса", "КиноПоиска" и другой контент, передает News.ru.

Кроме того, в нем можно создавать беседы, проводить видеозвонки и обмениваться голосовыми сообщениями.

7 апреля компания Mail.ru Group перезапустила один из старейших мессенджеров, который получил название ICQ New.

Депутаты Госдумы ранее предложили отменить блокировку мессенджера Telegram в случае поддержки Минкомсвязи.