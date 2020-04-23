Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Компания "Яндекс" запустила собственный мессенджер. Как сообщили в компании, он заменит "Яндекс.Чаты".
Чаты ранее использовались для обсуждения новостей с соседями по району и для связи с другими сервисами компании.
В мессенджере есть каналы крупных СМИ, а также каналы "Яндекса", "КиноПоиска" и другой контент, передает News.ru.
Кроме того, в нем можно создавать беседы, проводить видеозвонки и обмениваться голосовыми сообщениями.
7 апреля компания Mail.ru Group перезапустила один из старейших мессенджеров, который получил название ICQ New.
Депутаты Госдумы ранее предложили отменить блокировку мессенджера Telegram в случае поддержки Минкомсвязи.
Вышла обновленная версия мессенджера ICQ