WhatsApp ограничил массовую пересылку сообщений

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Мессенджер WhatsApp ограничил пересылку сообщений. Это связано с возможным распространением дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.

Отправлять пересылаемые сообщения можно будет только в один чат за раз. В прошлом году в программе такие сообщения начали отмечать двумя стрелками.

По словам компании, WhatsApp работает над сохранением приватности бесед и предотвращением распространения фейковых сведений. Мессенджер сотрудничает с ВОЗ и национальными министерствами здравоохранения для предоставления точных данных пользователям.

Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям. Если оно повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы до 3 лет.

В департаменте информационных технологий столицы изучили основные обманные сценарии и подготовили инструкцию для горожан о том, как не допустить кражи личных сведений. Самым популярным видом мошенничества является фишинг, предупредили россиян. Пользователям рекомендовали обращать внимание на адрес отправителя, проверять телефон, откуда поступает звонок, и не спешить предоставлять контактные, конфиденциальные данные.

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 67,6 тысячи человек скончалось. За последние сутки в России выявлено 1154 случая, из них 697 приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ заболели 7497 человек.

185 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. Всего в РФ провели 795 тысяч тестов на COVID-19.