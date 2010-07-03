В Минкомсвязи объяснили ситуацию с блокировкой Telegram

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Блокировка Telegram, приложения для отправки сообщений, не равна запрету на его использование. Об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, передают РИА Новости.

"Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", – заявил Волин.

Он также подчеркнул, что пользоваться мессенджером в России законно, несмотря на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова о разработке новых инструментов блокировки Telegram.

Этой же позиции придерживается спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Он также заявлял, что мессенджер не запрещен для использования на территории России.

Роскомнадзор блокирует Telegram с апреля 2018 года по решению суда в связи с тем, что мессенджер отказался передать в ФСБ ключи шифрования системы.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в сентябре 2019 года заявил, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту.